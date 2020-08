La Cantera TDL Samp 2011 si aggiudica la 6ª Rassegna Zeronovanta

Proprio inarrestabile ed encomiabile pare la spedita marcia della Libertas che sembra non aver mai sosta. Ancora brividi, ancora un evento azzeccato, ancora una manifestazione, ancora tante emozioni in una serata di festa da ricordare e che tanti genitori hanno apprezzato. In piena Fase 3 si è svolta sabato sera (8° giorno di Agosto) con grande successo e vasti consensi la sesta rassegna calcistica giovanile dedicata questa volta ai giovanissimi ragazzi della leva 2011(i più piccoli in assoluto).

All’interno della bellissima struttura ludico-sportiva Zeronovanta di Altare in provincia di Savona, nella fascia serale dalle 18.00 alle 21.45, si sono incrociati per dar luogo ad una kermesse deprivata di contenuti agonistici tutta da disputarsi in un’unica tirata, quattro gruppi appositamente creati per riempire il vuoto venutosi a creare durante il lock down e colmato da tante gradite sorprese.Perfetta è risultata l’organizzazione curata nei minimi dettagli dalla Asd FD Football Management del presidente Fabrizio Dotta e dalla sua impeccabile vice Caterina Pera che hanno preso in grande considerazione i parametri e le prescrizioni legati all’emergenza Covid-19 (Coronavirus) in merito all’igienizzazione, alla sanificazione delle superfici, garantendo il corretto distanziamento fisico, coadiuvati nel compito dal qualificato direttore tecnico/sanitario dott. Felicino Vaniglia, uno dei perni dell’appuntamento divenuto seriale.

