La Riviera di Savona potrebbe perdere per sempre la Milano-Sanremo

Savona. La riviera di Ponente e il passo del Turchino potrebbero perdere per sempre il passaggio della storica Milano-Sanremo. È quanto è emerso ieri al termine della prima edizione con percorso rivisitato a causa dell’emergenza coronavirus e della rivolta dei sindaci savonesi, vinta dal giovane belga Wout Van Aert.

Il nuovo itinerario studiato da Rcs, che organizza la gara, si è dimostrato estremamente spettacolare e la corsa molto più difficile, tanto che più voci in giornata hanno supportato l’idea di mantenerlo anche nell’edizione 2021. In avvio di diretta televisiva in Rai è stato Paolo Bellino, direttore generale di Rcs, a sottolineare la possibilità di mantenere questo nuovo percorso anche nelle prossime edizioni.

