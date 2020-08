Lista Toti: “Sansa era in smart working mentre la sanità affrontava il Covid, attacchi vergognosi”

Genova. “Dopo aver gufato, remato contro, soffiato sulle paure della gente e diffuso addirittura menzogne sul numero dei morti, cosa a dir poco vergognosa, Sansa, M5s e Pd, all’apice della demagogia, osano attaccare mettendo in discussione i premi per i dirigenti della sanità. Premi più che meritati per chi si è impegnato in prima linea durante tutta l’emergenza Covid”.

Così in una nota Matteo Cozzani, coordinatore della lista Toti Presidente, risponde alle accuse del Pd sui premi ai manager della sanità che potrebbero valere un esposto alla Corte dei conti.

... » Leggi tutto