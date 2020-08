Meteo Liguria: aumenta l’umidità, afa ancora più pesante nei prossimi giorni

Genova. Alta pressione ben salda sulle nostre zone. Nei prossimi giorni l’aumento dei tassi di umidità renderà il clima più afoso. Ecco le previsioni elaborate dal centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 9 agosto. Avvisi: Moderato disagio per afa lungo le coste. Si raccomanda di bere molta acqua e di evitare le uscite nelle ore più calde della giornata. Cielo e Fenomeni: Bel tempo ovunque. Sviluppo di qualche cumulo pomeridiano, con possibilità per isolati e brevi piovaschi, sulle Alpi Liguri al confine con la Francia e sulle cime di Val Trebbia e Val D’Aveto. In serata nuovamente cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti: Deboli a regime di brezza. Mari: Calmo. Temperature: stazionarie nelle minime, in lieve calo nelle massime costiere ma con moderato disagio da afa come da avviso. Costa: min 21/25°C, max 28/32°C. Interno: min 13/20°C, max 26/33°C

