Schianto con un capriolo nell’entroterra genovese, grave un motociclista di 70 anni

Campo Ligure. Uno scontro violento, non di notte ma in un caldo pomeriggio d’agosto, in una zona dove abbondano gli animali selvatici. A farne le spese è stato un uomo di 70 anni rimasto gravemente ferito dopo avere scontrato un capriolo a Campo Ligure, in valle Stura.

Secondo le prime informazioni, l’anziano stava percorrendo la statale del Turchino con la propria moto quando all’improvviso l’animale è sbucato a lato della strada. L’impatto è stato inevitabile e il centauro è caduto rovinosamente sull’asfalto procurandosi diversi traumi.

