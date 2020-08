Siamo entrati nella “bolla di Ferragosto”: orari di chiusura dei locali, ordine pubblico e ancora Covid i problemi

Savona. Dai, lo sappiamo tutti, non sarà un Ferragosto come gli altri, con i contorni delineati dalla fine del lockdown, le riaperture e l’attesa di un difficile autunno che è lì, così vicino che quasi lo tocchi. Però le città, le abitudini, anche i problemi, sembrano quelli di sempre, con Savona deserta perché molti sono a spiaggia o i parcheggi lungo l’Aurelia in Riviera che hanno l’aspetto familiare del tutto esaurito.

Viviamo in una bolla che finirà domenica 23, giuste giuste due settimane, ma guai a farla scoppiare, la bolla, perché siamo aggrappati a lei per vivere comunque il sacro rito del Ferragosto.

