Albissola Marina, inaugurato il cippo in ricordo del partigiano Nicolò Saettone

Albissola Marina. “Ha ora un degno posizionamento il cippo in ricordo del martirio del partigiano Nicolò Saettone, che purtroppo ha perso la vita nel fiume che passa accanto a questo luogo dove ora giace il suo monumento”. È il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti ad aprire la cerimonia di inaugurazione del nuovo simbolo albissolese per non dimenticare la resistenza.

Questa sera infatti il monumento è stato inaugurato dall’amministrazione comunale albissolese alla presenza della cittadinanza, del giornalista e scrittore Gad Lerner e dello storico Matteo Revelli.

