Altare ai tempi del Coronavirus: 110 scatti fotografici per “non dimenticare”

. Sono 110 le foto scattate a commercianti e artigiani durante la propria attività lavorativa e a cittadini sorpresi per le vie cittadine che saranno esposte nella vetrina della sede dell’associazione AMA in via Paleologo e raccolte sia in un libro fotografico che in un poster.

“Raccontare con immagini i giorni del coronavirus significa far emergere, attraverso gli scatti fotografici, i pensieri, le espressioni, i desideri, le paure ed i sentimenti di tante persone. Dai volti parzialmente coperti dalle mascherine emerge uno sguardo fermo e deciso, una volontà di guardare il futuro” riferisce l’autore delle foto Fulvio Michelotti.

