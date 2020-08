Deputati “furbetti” del bonus Covid, Toti: “Ma con che coraggio?”

Genova. “Come si è potuto permettere che dei parlamentari che guadagnano 12 mila euro al mese ricevessero anche il bonus covid? E soprattutto: con che coraggio hanno fatto domanda?”. Così il presidente della Regione Liguria e candidato alle regionali Giovanni Toti sul caso scoppiato dopo lo scoop di Repubblica.

A oltre 24 ore dalla pubblicazione della notizia ancora non si conoscono i nomi dei cinque deputati, iscritti a tre partiti diversi (tre della Lega, uno a Movimento 5 Stelle e uno a Italia Viva) finiti sotto accusa per aver richiesto e ottenuto il bonus Inps da 600 euro previsto durante l’emergenza Covid-19 per aiutare le partite Iva e i lavoratori autonomi in difficoltà. Questo nonostante lo stipendio da parlamentari.

