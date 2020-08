Liguria, l’assessore Mai: “Quasi 100 mila euro di fondi europei per i viticoltori”

Regione. “Aperto il bando per i 91mila euro di fondi dell’Organizzazione comune dei mercati europei sul vino, dedicati alla campagna 2020/2021 che permetterà di finanziare gli investimenti nelle cantine”. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai.

“Quello di oggi è un finanziamento molto importante per il settore, perché tramite questi fondi i viticoltori potranno investire negli acquisti di contenitori per la lavorazione, lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti vitivinicoli – spiega l’assessore Mai – Si tratta di attrezzature che in questo periodo potrebbero essere di grande utilità per fare fronte all’accumulo di prodotto avvenuto a seguito del calo di vendite del vino, causato dal blocco del canale horeca, nel rispetto delle norme di prevenzione Covid-19. Una cospicua parte del vino, ad oggi, purtroppo, è rimasto nelle aziende.”

