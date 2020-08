Regionali 2020, Noi per Savona scende in campo a sostegno della candidatura di Sansa

Savona. “Le attuali condizioni socio- economiche e ambientali della Liguria sono la naturale conseguenza di gestioni politiche non all’altezza delle esigenze e dei diritti dei Cittadini, né in grado di programmare con lungimiranza un diverso modello di società”. A comunicarlo, in una nota, è il direttivo del gruppo consiliare di minoranza “Noi per Savona”.

“L’amministrazione Toti, buona ultima, ha disatteso gli impegni in settori fondamentali: la sanità pubblica, l’ambiente, il lavoro, le infrastrutture – spiegano -. E in particolare la provincia di Savona sta soffrendo per una cronica mancanza di investimenti e per una crisi ormai pluridecennale che non ha trovato la doverosa attenzione neanche da parte della politica regionale Conosciamo da molto tempo Ferruccio Sansa. Dieci anni fa, con Angelo Bonelli e gli amici Verdi, chiuse la nostra campagna elettorale con un bellissimo intervento in Sala Rossa”.

