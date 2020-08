Sanremo, Toti apre la campagna elettorale del centro destra: «Parole d’ordine concretezza e non dare nulla per scontato»

Sanremo. Aperitivo elettorale in serata presso il Bay Club Sanremo con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale Marco Scajola per un momento di confronto insieme ad amministratori locali, simpatizzanti e cittadini. Presenti tutti i candidati della provincia di Imperia per Cambiamo con Toti Presidente: Serena Burgo, Chiara Cerri, vicesindaco di Taggia, e Maurizio Morabito, vicesindaco di Camporosso.

... » Leggi tutto