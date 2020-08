Scuola, in Liguria no alle lezioni fuori dalle aule: “Spostarsi in hotel? Idea impraticabile”

Genova. “Spostare i ragazzi in hotel? Mi sembra un’idea balzana e poco praticabile. E penso che i docenti potrebbero tranquillamente rifiutarsi di lavorare in un posto che non è adibito a quello scopo”. Angelo Capizzi, dirigente scolastico dell’istituto Bergese e rappresentante di tutti i presidi liguri, liquida così le idee circolate a livello nazionale dopo l’allarme lanciato dalla sua stessa associazione: oltre 20mila aule andranno allestite in spazi alternativi per rispettare le regole anti contagio e circa 400mila alunni ancora non sanno dove potranno frequentare le lezioni.

Allarme che, stando all’ultima ricognizione, non riguarderebbe la Liguria. “Al momento manca all’appello il 4% delle aule, per cui non c’è una ricerca spasmodica – spiega l’assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo -. Ci sono lavori ancora da eseguire sull’edilizia leggera, ad esempio abbattere tramezze per ampliare le aule, ma la ministra Azzolina ha garantito che arriveranno i finanziamenti necessari. Non penso ci sarà bisogno di ricorrere a soluzioni particolari. L’importante è che non vengano divise le classi successive alle prime perché i bambini che hanno iniziato insieme devono continuare insieme”.

