Autostrade: “Respingiamo ogni responsabilità per i disagi dei cantieri in Liguria”

Genova. Aspi “respinge e contesta ogni addebito di responsabilità” per i disagi subiti “nelle ultime settimane in relazione ai lavori di manutenzione svolti sulla rete ligure”. Lo scrive Autostrade per l’Italia in una lettera protocollata oggi in risposta alla istanza di accesso, avanzata il 15 luglio scorso da Regione Liguria, ai documenti relativi alle attività di manutenzione sulla rete autostradale ligure in concessione.

“Abbiamo profuso ogni sforzo – si legge nella lettera – in termini di impiego di personale, mezzi e risorse, per dare esecuzione nei tempi più ristretti agli interventi di manutenzione a seguito delle modifiche impartite a fine maggio dal Mit al programma di ispezioni nelle gallerie che era stato precedentemente condiviso”.

... » Leggi tutto