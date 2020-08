Cagnolina accoltellata e uccisa a Casanova Lerrone

Casanova Lerrone. Preoccupazione della Protezione Animali per l’escalation di gravi maltrattamenti a danno di cani di questi ultimi giorni; dopo il cane ritrovato ucciso e con una pietra in bocca a Toirano, un altro cane, di taglia medio/piccola (nella foto) è stato ucciso con un coltellaccio da una donna in frazione Bosco del comune di Casanova Lerrone.

La cagnolina, Zara, si trovava vicino all’abitazione della proprietaria. La donna, che lavora in un ristorante nelle vicinanze, è uscita di casa col coltello ed ha improvvisamente colpito a morte la bestiola che, forse, ringhiava al suo cane. Poco più tardi sono arrivati i Carabinieri di Villanova d’Albenga, che hanno avviato gli accertamenti e sequestrato l’arma.

