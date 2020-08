Chiavari, proseguono le sterilizzazioni all’interno delle colonie feline

Chiavari. Salgono a 47 le sterilizzazioni effettuate da Le.i.d.a.a. Tigullio, grazie all’accordo siglato a fine 2019 con il Comune di Chiavari per la tutela delle colonie feline cittadine. In questi mesi i volontari dell’associazione non hanno interrotto l’assistenza ai gatti presenti sul territorio, procedendo con la mappatura delle colonie e le operazioni di sterilizzazione.

“Stiamo raggiungendo il primo obiettivo che ci siamo posti, tracciando una buona parte delle colonie feline presenti a Chiavari, dove i principali interventi dei volontari si sono concentrati in via Parma, a Maxena e a Sanguineto”, spiega Pietro Burzi presidente della sezione Le.i.d.a.a. Tigullio

