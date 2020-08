Instant Win per gli iscritti al club Iren Con Te: il relax è a un click da te!

Fino al 31 agosto 2020, partecipando al Concorso “Libera le tue passioni con Iren”, puoi provare a vincere uno dei 50 ingressi per due persone in una delle tre strutture wellness del gruppo La Via delle Terme.

Se sei un cliente Iren luce gas e servizi, ti basterà iscriverti sul sito www.irenconte.it per partecipare al gioco Instant Win riservato ai membri del club Iren Con Te.

Gioca all’Instant Win Iren Con Te e scopri subito se hai vinto

I clienti Iren potranno tentare la fortuna ogni giorno fino alla scadenza del gioco.

Partecipare è semplice: è necessario accedere con le proprie credenziali al sito Iren con Te e cliccare sulla sezione dedicata al concorso a premi.

Con un click sul pulsante “Partecipa” potrai scoprire immediatamente se sei tra i fortunati vincitori di un ingresso per due in uno dei centri wellness La Via delle Terme.

In caso di vittoria, ti verrà richiesto un indirizzo e-mail al quale ti verranno inviati la conferma della vincita e il premio stesso, nella forma di un coupon ingresso all inclusive.

Le strutture La Via delle Terme: dove si incontrano relax, benessere e salute

Potrai utilizzare il premio dal lunedì alla domenica in una delle destinazioni La Via delle Terme, tra le Terme di Saint Vincent, le Terme di Genova o il centro SPA Monterosa.

I centri termali del gruppo La Via delle Terme sono la meta ideale per godersi momenti di relax e benessere in una splendida cornice come le alpi della Valle D’Aosta o il mare della Liguria.

Che cosa aspetti? Partecipa subito al gioco Instant Win dedicato agli iscritti al club Iren Con Te!