La maratona carcarese del calcio by night: A.C.Denti sugli scudi

Lunghissima ed impegnativa come uno sport estremo, ma bellissima, emozionante e ricca di colpi di scena, anche questa volta la Carcare Cup 2020 ha lasciato il segno.

Divenuto oramai uno degli appuntamenti più attesi dell’estate (specie in Valbormida) il conosciutissimo Torneo 12 ore di calcio a 5 (in questa edizione si sono sforate le 14) ha preso il via sabato 8 agosto intorno alle 20 (ben 16 le squadre partecipanti, per lo più composte da giovani calciatori di zona) ed è finito domenica 9 verso le 10 con la finalissima vinta per 2 a 0 dai forti cairesi dell’A.C.Denti sugli accreditati avversari della Immortal di Mantova. Buoni terzi i Tonici.

