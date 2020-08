La Supercoppa Libertas Liguria 2020

Lunedì 10 agosto, a coronamento dei festeggiamenti in onore del patrono San Lorenzo, come da copione si sono disputate sul campetto in sintetico di calcio a 5 di Borgata Piavata, nel comune di Murialdo, le due finalissime valide per l’assegnazione della Supercoppa Libertas 2020.

La manifestazione sportiva svoltasi alla presenza di un buon pubblico, rispettando alla lettera i protocolli sanitari Covid-19 previsti, grazie alla collaborazione della Pro Loco e della Polisportiva Murialdo e alla perfetta organizzazione messa a punto dal promoter locale Michele Franco, ha riservato momenti autentici di bel gioco ed emozioni a non finire.

