Meteo: cielo a tratti nuvoloso con temperature ancora in aumento, afa sulla costa

Liguria. Alta pressione sempre bene salda sul Mediterraneo centro-occidentale; aumenta ulteriormente l’umidità nei bassi strati e di conseguenza, stante le temperature elevate, il disagio fisiologico per afa. Episodi di instabilità pomeridiana limitati alle vette appenniniche. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 11 agosto 2020

Avvisi: disagio elevato per afa lungo le coste

Cielo e Fenomeni: nuvolosità irregolare di tipo di medio alto in transito durante la notte; al mattino permangono cieli velati con qualche cumulo costiero a ridosso dei rilievi costieri del Genovesato. Durante il pomeriggio discretamente soleggiato, salvo nubi cumuliformi sulle vette appenniniche che potrebbero dar luogo a qualche acquazzone in particolare tra le Alpi Liguri e Alpi Marittime.

Venti: a regime di brezza, tesa da sud-ovest quella pomeridiana su Capo Mele.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime; tassi di umidità su valori elevati lungo fascia costiera, conseguente marcato disagio fisiologico per afa.

Costa: min 23/26°C, max 28/32°C

Interno: min 13/23°C, max 28/34°C

