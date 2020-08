Muzio (Fi): “Ospedale di Lavagna centro dell’offerta sanitaria ma servono spazi”

Genova. Il presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, Claudio Muzio, ha fatto visita all’ospedale di Lavagna. Si sono così conclusi i sopralluoghi che Muzio ha effettuato in numerose strutture sociosanitarie del territorio a partire dall’11 giugno scorso, data della sua elezione alla guida della Commissione.

“L’ospedale di Lavagna, al cui interno si trova il Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) di primo livello, rappresenta il cuore pulsante dell’offerta sociosanitaria della ASL4 Chiavarese”, dichiara Muzio. “Nel corso della visita, accompagnato dal direttore dei presìdi ospedalieri della ASL, dr. Giovanni Battista Andreoli, ho potuto rendermi conto in prima persona di quanto questa struttura sia strategica per il nostro sistema sanitario, sia per i servizi presenti che per le tante professionalità che operano al suo interno, con diverse punte di eccellenza”.

“Nella fase dell’emergenza – prosegue – questo presidio ha fornito una risposta molto importante, risposta che è pronta a ripetersi con ancora maggior vigore in caso di recrudescenza del virus”.

