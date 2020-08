Omicidio San Biagio, la lite prima della tragedia: “Hai rovinato la vita alla mamma, ho detto solo la verità”

Genova. Quando Alessio e Simone hanno visto che il padre, riverso in un lago di sangue, non si muoveva più, si sono abbracciati, incapaci per alcuni lunghissimi minuti di muoversi o di parlare. Solo di piangere. Poi Alessio ha preso il cellulare e ha chiamato la polizia: “Ho litigato con mio padre – ha detto all’operatore – mi ha aggredito e l’ho colpito. Ora non si muove più”.

Alessio, 28 anni, incensurato e molto attivo nel volontariato, si trova nel carcere di Marassi dopo che questa notte in un lungo interrogatorio, ha confessato, assistito dall’avvocato Luca Rinaldi, l’omicidio del padre. Il delitto si è consumato al culmine di una lite violenta che ha trasformato in tragedia la vita di una famiglia ben inserita e benvoluta nel quartiere di San Biagio in Valpolcevera.

