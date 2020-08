Omicidio San Biagio, Scalamandré uomo “perbene” ma “folle di gelosia”: i figli volevano denunciarlo per le pressioni

Genova. Un uomo perbene, “tutto casa e lavoro” che stravedeva per i figli e per il loro cagnolino, che amava la natura e per la famiglia si faceva in quattro. Così i colleghi della rimessa Amt di Sampierdarena descrivono Pasquale Scalamandré, il 62enne ucciso ieri sera dal figlio maggiore al culmine di una lite. “Non sospettavamo di questa sua vena violenta, io sono caduto dalle nuvole” racconta un autista che lo conosceva da 20 anni.

“Certo era molto geloso della moglie e aveva patito moltissimo la separazione, era dimagrito molto e non accettava che scherzassimo sull’argomento”.

