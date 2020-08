Provincia di Imperia, coste inquinate a Camporosso, Taggia e Ventimiglia

Genova — Dei sei punti indagati da Goletta Verde in provincia di Imperia, tre di questi sono risultati “inquinati”: un punto alla foce del fiume Roja a Ventimiglia, un punto alla foce del torrente Nervia fra Ventimiglia e Camporosso e un punto alla foce del torrente Argentina nel Comune di Taggia. Gli altri tre punti sono risultati nei limiti e sono il punto in spiaggia alla foce del rio Crosio, il punto in spiaggia di fronte il torrente San Romolo a Sanremo e il punto alla foce del torrente San Pietro a Diano Marina.

