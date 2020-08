Savona, Destra Sociale: “Degrado causato da incivili che dopo la spiaggia abbandonano i rifiuti”

Savona. Con la presente denunciamo il degrado dovuto a chi, incurante delle norme di igiene e di decoro, dopo una giornata al mare sulle spiagge libere di Savona abbandona i propri rifiuti anziché fare lo sforzo di cercare il primo contenitore disponibile e fregandosene ancora meno della differenziazione della spazzatura.

Le foto sono scattate in tempi diversi presso il parcheggio adiacente alla spiaggia della Crocetta adiacente a Villa Anzardi, in Via Nizza.

