Alassio, approvati i progetti esecutivi per l’efficientamento energetico delle scuole di Moglio e Solva

Alassio. Ottime novità per i plessi scolastici di Moglio e Solva, per cui l’amministrazione comunale ha appena approvato i progetti esecutivi per l’efficientamento energetico.

“Il Comune ha aderito al progetto ‘Elena Prosper’ (European Local Energy Assistance), indetto dalla Provincia di Savona – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Franca Giannotta – Si tratta di un’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Intelligent Energy Europe a beneficio dei soggetti aderenti al ‘Patto dei Sindaci’, che mette a disposizione contributi a fondo perduto in materia di miglioramento​ dell’efficienza energetica e installazione di impianto che producono energia da fonti rinnovabili”.

