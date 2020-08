Avis Liguria lancia la campagna estiva “Io dono sangue, c’è bisogno anche di te”

Imperia. L’estate 2020 sarà un’estate molto particolare e, speriamo, unica da ricordare. Nei mesi scorsi, il sistema trasfusionale ligure pur in piena emergenza Covid, aveva tenuto abbastanza bene, infatti, nonostante una certa riduzione della raccolta di sangue rispetto al 2019, la rispettiva riduzione del suo impiego a causa dell’interruzione di diversi interventi chirurgici, aveva consentito di racimolare una discreta scorta per far fronte ad esigenze future.

