Calcio: Lorenzo Alizeri e Daniele Gerini per il Pontelungo, Ivano Vigorito al Vadino

Albenga. Anche quest’oggi arrivano da Albenga le novità di calciomercato.

In Prima Categoria, il Pontelungo ha tesserato altri due giocatori. La difesa della squadra di mister Fabio Zanardini potrà contare su Lorenzo Alizeri, classe 1998 che, dopo aver militato nell’Albenga, era approdato ai granata nel luglio 2018 ed ora tornerà in campo dopo una stagione di pausa. Per il centrocampo c’è Daniele Gerini, classe 2000, che era arrivato al Pontelungo un anno fa.

