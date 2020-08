Genova. Con documenti falsi aveva preso in affitto un appartamento in centro storico con cui ha truffato diversi cittadini stranieri.Protagonista un 57enne di San Remo, già ai domiciliari per altri reati.

L’indagine svolta dai carabinieri della Stazione della Maddalena è partita grazie alle denunce sporte da alcuni cittadini extracomunitari.

... » Leggi tutto