Cercansi donatori di sangue, Avis: “Con la ripresa degli interventi chirurgici c’è più bisogno”

Liguria. C’è bisogno di donatori di sangue. A dirlo è il presidente dell’Avis regionale Alessandro Casale, che afferma: “Nei mesi scorsi, il sistema trasfusionale ligure pur in piena emergenza Covid, aveva tenuto abbastanza bene, infatti, nonostante una certa riduzione della raccolta di sangue rispetto al 2019, la rispettiva riduzione del suo impiego a causa dell’interruzione di diversi interventi chirurgici, aveva consentito di racimolare una discreta scorta per far fronte ad esigenze future”.

“In queste settimane, oltre alle esigenze di sangue di malati cronici che non sono mai venute meno, sono ripresi anche gli interventi chirurgici e conseguentemente il fabbisogno di sangue è risalito – spiega Casale – A questa nuova esigenza il sistema non è ancora riuscito ad adeguarsi con uno speculare aumento delle donazioni e le scorte di sangue sono quindi in sofferenza”.

