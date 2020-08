Chiusura del Covo per il mancato rispetto della normativa anti-Covid: i gestori valutano richiesta danni

Santa Margherita. Il Covo di Nord Est, storico locale tra Santa Margherita Ligure e Portofino, sta valutando una richiesta danni al ministero dell’Interno per aver subito una chiusura di due giorni a fine luglio. Lo riporta l’agenzia Ansa.

La vicenda riguarda il distanziamento sociale e le norme anti coronavirus che, a quanto hanno rilevato i carabinieri durante i controlli in riviera, non sarebbero state attuate tra gli avventori della discoteca. Da qui il provvedimento del Prefetto di Genova che aveva imposto uno stop al locale per cinque giorni; provvedimento impugnato dalla società che gestisce il Covo di Nord Est e sospeso, dopo due giorni di chiusura, dal tribunale in via di autotutela: sospensione confermata nell’udienza del 7 agosto.

