Pietra Ligure. Sabato 15 agosto ritorna la Chicchiricchì Run di Ferragosto, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure.

Un allenamento di gruppo, chiaramente, in questa occasione, come già nella prima Chicchiricchì Run della ripartenza dello scorso 5 luglio, con distanziamento per runners e walkers, seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19.

