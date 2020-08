La Genova Calcio conferma Leonardo Serinelli e prende Daniel Di Francesco

Genova. Novità di calciomercato, in varie categorie.

In Eccellenza l’Asd Genova Calcio comunica che Leonardo Serinelli, centrocampista con esperienze importanti in società quali Sampdoria, Tuttocuoio, Ligorna e Rignanese, viene confermato dopo l’ottima stagione con i colori biancocrociati. Inoltre, ha reso nota l’acquisizione di Daniel Di Francesco (nella foto), terzino, cresciuto nel Moreland Zebras a Melbourne, in Australia, e con esperienze in Italia in Athletic Club, Genoa e Virtus Entella. Altri due importanti tasselli per la squadra di mister Beppe Maisano.

