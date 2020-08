Medico di Finale Ligure, frase shock sui social: “Fatti di Vicenza? Il negro o lo tratti così o niente”

Finale Ligure. “Il negro o lo tratti così o niente”. Con queste parole un medico di Finale Ligure, di professione ginecologo, commenta la notizia del 21enne cubano accusato di resistenza a pubblico ufficiale a Vicenza. Un episodio che ha fatto discutere a causa di alcune immagini che ritraggono l’agente che, per bloccare il giovane, lo afferra con una presa al collo: una scena che alcuni hanno accostato a quanto accaduto negli Usa con Floyd.

La discussione è avvenuta, manco a dirlo, sui social network, sempre più “cartina al tornasole” nel bene e nel male di quanto le persone pensano (ma magari non dicono) nella vita reale. Tutto nasce da un post di un politico finalese, Massimo Gualberti, che linka su Facebook la notizia battuta da Ansa esprimendo a corredo un suo più che lecito pensiero (in sintesi: se ci si comporta bene, si consegnano i documenti e si saluta questi episodi non succedono).

