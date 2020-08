Monitoraggio balneabilità di Arpal, Regione Liguria: «Conformi il 99% dei punti di rilevazione»

Genova. Il 99% dei punti in cui è stata divisa la costa ligure per la stagione estiva 2020 sono balneabili, secondo il monitoraggio delle acque di balneazione condotto in Liguria da Arpal ai sensi del D.lgs 116/08. Ad oggi, 12 agosto, dei 380 punti regolarmente controllati dall’Agenzia, 375 sono conformi ai limiti di legge mentre cinque risultano temporaneamente non balneabili a causa di inquinamento o di ordinanze sindacali preventive.

