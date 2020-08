Regionali Liguria, giochi quasi fatti in casa Pd: 7 i sindaci in corsa

Genova. Quasi chiuse le liste del PD in vista delle elezioni regionali del 20 settembre.. A mancare sono soltanto due nomi: ancora una candidata donna per la circoscrizione di Genova e un candidato sulla Spezia. Per il resto il giochi sono praticamente fatti.

Liste chiuse per Imperia e Savona. A Imperia saranno candidati l’ex sindaco di Ventimiglia Enrico Iaculano, Andrea Garnero, Elena Annina e Claudia Regina.

... » Leggi tutto