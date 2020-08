Regionali Liguria, il detenuto genovese Carlo Carpi si candida presidente (ma resta in carcere)

Imperia. L‘imprenditore genovese Carlo Carpi, 37 anni, in carcere dal primo luglio del 2019, dove sta scontando 1 anno e 10 mesi con le accuse di diffamazione, calunnia e stalking contro un magistrato genovese e calunnia contro un avvocato, si è candidato alla presidenza della Regione Liguria appoggiato dal “Gruppo radicale Adele Faccio” (Graf), di Imperia, che ha raccolto le firme per la lista in provincia di Imperia e le sta raccogliendo in quella di Genova.

Quattro le persone che fanno parte della lista: oltre a Carpi anche Gian Piero Buscaglia (capolista), 67 anni, segretario del Graf; Cornelia Matei (detta Coca), 45 anni di Ploiesti (Romania) e Silvana Caracciolo, 70 anni, simpatizzante radicale del Graf, residente a Sanremo.

