Regionali, Sansa: «Il modello Lega sono i 49 milioni spariti. Usano il ponte per fini elettorali»

Genova. «Il modello Lega non è il ponte Genova San Giorgio, ma sono i 49 milioni spariti, le campagne di odio sui social e la sanità privatizzata. Il ponte non è della Lega, ma degli italiani e dei genovesi che hanno contribuito con i loro soldi a realizzarlo; è degli operai che l’hanno costruito e dei professionisti che hanno offerto le loro competenze gratuitamente per progettarlo. La Lega vuole usarlo per fini elettorali, cercando di dividerci su una cosa che invece dovrebbe unirci».

