Savona, anche ad agosto aperti gli uffici postali della città

Savona. Anche durante il mese di agosto gli uffici postali della città di Savona saranno a disposizione dei residenti e dei turisti, per tutti i servizi. In particolare, sarà disponibile con il consueto orario di apertura continuato fino alle 19.05 la sede di Savona Centro, in via Au Fossu 2.

Si segnala, inoltre, che l’ufficio postale di Varigotti, aperto solitamente al sabato, anticiperà al 13 di agosto, considerata la festività di Ferragosto.

