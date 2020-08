Scuole e trasporto pubblico, TPL Linea al lavoro per gli orari: tre macroaree nel savonese

La Provincia di Savona ha ospitato oggi un nuovo tavolo di lavoro sulle scuole in previsione del prossimo anno scolastico e relativamente alle problematiche legate all’emergenza covid-19. Un altro importante incontro operativo che ha visto la partecipazione congiunta dei dirigenti di tutte le Scuole Secondarie del territorio provinciale, di primo e secondo grado insieme.

Facendo seguito ai precedenti incontri, oltre ai temi principali legati al fabbisogno di personale e di arredi scolastici e la definizione degli spazi aggiuntivi o da modificare per accogliere le aule, in particolare si è parlato e discusso del trasporto pubblico e dei problemi di spostamento degli studenti in relazione alla possibile diversificazione delle fasce orarie delle lezioni e degli accessi agli istituti scolastici.

