Commemorati i 15 martiri di Sospel, torturati e uccisi dai tedeschi

Sospel. Il 9 agosto 1944, pochi giorni prima dello sbarco in Provenza da parte degli Alleati, gli occupanti tedeschi circondarono in gran forza una formazione partigiana composta da giovani italiani e francesi che si trovava nella zona dell’Albarea, a ridosso del Grammondo. I 15 che non riuscirono a mettersi in salvo furono catturati e portati nella vicina Sospel. Erano: Michele Badino, Antonio Bazzocco, Adolphe Faldella, Oreste Fanti, Armando Ferraro, Sergio Franceschi, Pietro Gavini, Bruno La Rosa, Osvaldo Lorenzi, Luigi Martini, Bruno Pistone, Albert Quadretti, Marius Rostagni, Mario Tironi e Jean Tolosano (11 italiani, in maggioranza del ponente ligure e 4 francesi). Portati nella caserma Salel vennero selvaggiamente torturati per due giorni e tre notti. Le loro grida di dolore e i loro lamenti straziarono gli abitanti del paese. Il 12 agosto, al mattino i 15, praticamente già morti vennero fucilati.

