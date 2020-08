Eccellenza: quattro giovani per l’Albenga, Giacomo Cavallone al Varazze

Albenga. Ancora novità nelle rose giocatori delle squadre che disputeranno il prossimo campionato di Eccellenza.

L’Asd Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2020/2021, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Daniel Berruti, portiere classe 2001 nell’ultima stagione al Pietra Ligure, di Matteo Vignola e Lorenzo Gaggero, centrocampisti classe 2002 entrambi reduci dall’esperienza nella Juniores nazionale del Vado, e di Gabriele Romano, attaccante classe 2002 in arrivo dal Varazze Don Bosco.

