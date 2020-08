“Il negro o lo tratti così o niente”, reazioni unanimi: “Ordine dei Medici intervenga”

Finale Ligure. “Il negro o lo tratti così o niente”. Il commento postato su Facebook da un medico di Finale Ligure, il ginecologo 64enne Marco Battaglieri (leggi qui), alla notizia del 21enne cubano preso per il collo da un agente a Vicenza ha suscitato diverse reazioni. Per il suo ruolo politico (l’anno scorso era candidato alle elezioni comunali con il centrodestra) ma anche e soprattutto per la sua professione.

Il primo a prendere posizione è stato il Coordinamento Regionale Ligure dell’Associazione di Amicizia Italia Cuba: “Quella frase non è stata detta da qualche ignorante componente del Klu Klux Klan, negli anni ’50 negli USA, ma da un medico di Finale Ligure, il dott. Marco Battaglieri, a un giovane cubano, il cui comportamento poteva essere biasimato ma di certo non perché la sua pelle è scura. Ci viene da pensare quanto siano fortunati i suoi pazienti con un colore di pelle non propriamente caucasica ad essere curati da un medico con tali illuminate convinzioni, alla faccia del giuramento di Ippocrate che di certo gli impone di non fare alcuna distinzione tra i vari colori della pelle umana. A tal proposito crediamo che l’Ordine Provinciale dei Medici savonesi dovrebbe prendere i dovuti provvedimenti sanzionatori nel confronti di un medico di tale specie”.

... » Leggi tutto