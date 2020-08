La polizia locale cerca funzionari: bando di concorso per 38 posti a tempo indeterminato

Genova. Scadrà a fine agosto, esattamente il 27, il termine ultimo per rispondere al bando pubblicato dal Comune di Genova, per l’assegnazione di 38 incarichi full time con contratto a tempo indeterminato da funzionario della Polizia Locale.

Il bando è stato pubblicato in questi giorni sul sito del comune, dove sono presenti tutti i documenti necessari per conoscere requisiti, termini e prove di selezione. A questo link sono presenti tutti i documenti necessari per rispondere alla domanda.

