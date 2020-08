Presto in funzione ben 19 nuovi autovelox sull’Autofiori, un ginepraio di limiti difficili da rispettare

Savona. All’anima della sicurezza. L’Autostrada dei fiori (Gruppo Gavio, il maggior operatore privato del settore al mondo), che gestisce la Savona-Torino e la Savona-Ventimiglia, si è improvvisamente ricordata che anche in quest’ultimo tratto ci sono problemi di sicurezza (e come negare qualcosa in nome della sicurezza?) e ha deciso di installare ben 19 (diciannove) autovelox, tra andata e ritorno, nel tratto da Savona e Ventimiglia. Prima ce n’erano zero e dunque un po’ la sicurezza l’avevano trascurata, questi birichini, no?

Comunque è partita la (legittima, beninteso) grancassa di tutti i soggetti interessati, cioè Autofiori, poliziotti ecc. ecc. per farci sapere che dobbiamo stare più attenti e moderare la velocità soprattutto all’uscita delle gallerie. Va bene, grazie, faremo più attenzione.

