Prevenzione Covid negli hotel savonesi, nasce il percorso per “certificarle”

Savona. Si chiama “Get C.A.R.E. COVID-19: cura, attenzione, rispetto, regole, etica” ed è il primo progetto in Italia di “certificazione” delle precauzioni anti-covid per gli hotel. E’ stato presentato questa mattina nella sede savonese di Unione Industriali ed è frutto di un lavoro di squadra tra istituzioni, Asl 2, Unione provinciale Albergatori, ufficio Igiene e operatori economici del territorio con lo scopo di garantire la buona accoglienza in sicurezza in tempi di Covid.

“Questo progetto – spiega Carlo Scrivano, direttore dell’Unione Provinciale Albergatori – nasce dall’esigenza di far sì che tutti gli sforzi che già fanno gli alberghi per rendere le proprie strutture turistiche sicure rispetto all’emergenza Covid siano valutati, in qualche modo attestati e abbiano una sorta di ‘certificazione’ che garantisca ai turisti che vengono sul nostro territorio di essere di una struttura in cui sono state attivate tutte le procedure utili per combattere la pandemia“.

