Bonus Covid, Rizzone (M5S) tra difesa e attacco: “Tutto legittimo. Decreto scritto male”

Liguria. Il deputato genovese Marco Rizzone, eletto tra le fila del Movimento 5 Stelle, ha scelto la piattaforma di Facebook, attraverso un video, per spiegare la sua posizione, dopo essere stato scoperto tra coloro che hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro erogato dall’Inps per sostenere i titolari di partita Iva in difficoltà per l’emergenza Covid.

“Di essere dipinto come un disonesto, un infame o un ladro non lo accetto. Qui non è stato fatto nulla di illecito, nulla di illegittimo“, ha dichiarato, puntando il dito su un “decreto scritto palesemente male” (attaccando di fatto il suo stesso governo), e alla fine ha anche minacciato di “aprire il vaso di Pandora” sulle altre “questioni morali”.

