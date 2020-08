Cenova, domenica “I maestri della pietra” raccontati da Maria Teresa Verda Scajola 

Cenova. Un originale appuntamento con l’arte e la cultura è in programma per domenica 16 agosto a Cenova, frazione di Rezzo, in alta Valle Arroscia. L’evento si intitola “I maestri della pietra”, un incontro voluto della professoressa Maria Teresa Verda Scajola per avvicinare cittadini (e non) a conoscere le pratiche di lavorazione della pietra, ripercorrendo la storia di una tradizione centenaria.

