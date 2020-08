Dipendente Autofiori brutalmente aggredito al casello, la solidarietà di Filt Cgil Imperia

Imperia. La segreteria provinciale Filt Cgil di Imperia esprime totale solidarietà al dipendente di Autofiori in servizio al casello di Orco Feglino, vittima di un’aggressione sconsiderata nella serata del 12 agosto scorso. «Inammissibile quanto accaduto poiché l’esattore è stato accusato di non disciplinare il traffico di mezzi pesanti in uscita dal casello – dichiarano Michele Delli Carri (segretario provinciale Filt Cgil Imperia) e Roberto Bonello (segretario Filt Cgil Autostrada dei Fiori) – Nella suddetta stazione esiste il divieto di uscita per gli autotreni ma con frequenza pressoché giornaliera, alcuni tir per la maggioranza stranieri sbagliano destinazione ed escono malgrado il divieto, transitando dal casello provocando non pochi problemi di viabilità e sicurezza sulla provinciale che collega Feglino a Finale Ligure».

... » Leggi tutto