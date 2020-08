Fratelli d’Italia lancia la “buona impronta” sulle spiagge, nel weekend gazebo in riva al mare

Genova. Giorgia Meloni lascia la “buona impronta” nelle riviere di Ponente e Levante. Questo fine settimana a Santa Margherita Ligure e a Cogoleto di scena sarà il tema dell’ecologia e della raccolta differenziata. Si tratta della nuova campagna di Fratelli d’Italia: a tutti coloro che si presenteranno con un rifiuto riciclabile, che sia vetro o plastica o carta non importa, verranno consegnate delle ciabatte da mare targate Fratelli d’Italia.

“Il nostro mare è un patrimonio, in Liguria abbiamo il record nazionale di bandiere blu, ben 32, con spiagge accoglienti e mari cristallini, ma tutto questo dobbiamo curarlo, preservarlo e far trovare alle future generazioni un mondo migliore di come lo abbiamo trovato noi – commenta il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Stefano Baggio – per questo stiamo portando in tutte le spiagge della Liguria e dell’Italia questo messaggio: possiamo fare tutti qualcosa per il nostro ambiente. Non servono grandi sforzi, basta che ognuno di noi abbia delle sane abitudini che ci consentono di preservare la nostra Terra”.

